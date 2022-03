Evènement musical et festif au profit du projet Humani’M à destination du Burkina Faso Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Evènement musical et festif au profit du projet Humani’M à destination du Burkina Faso Niort, 2 avril 2022, Niort. Evènement musical et festif au profit du projet Humani’M à destination du Burkina Faso Niort

2022-04-02 13:00:00 – 2022-04-02

Niort Deux-Sèvres Evènement festif et musical au profit du projet Humani’M à destination du Burkina Faso le samedi 2 avril 2022. Journée :

– Stage de doumdanse : danse traditionnelle africaine mêlant de la percussion sur un “doum doum”

Prix libre (minimum de 10€) : 13h30-15h30

– Stage de danse traditionnelle d’Afrique de l’Ouest

Prix libre (minimum de 10€) : 16h-18h Soirée :

Prix libre (minimum de 8€) pour la soirée

Food truck (hamburgers, salades…) et buvette sur place

– Concert scène ouverte acoustique à 19h : 4 sets musicaux de 45 min chacun, rythmés par des improvisations théâtrales.

– Et pour finir ‘BOUM’ avec DJ Cawole Réservations pour la soirée et les stages : www.helloasso.com/associations/les-ateliers-du-baluchon

Niort

