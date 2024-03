Evènement Morvand’iel sur le thème de genres et des sexualités au Relai·s des Futurs Le Relai·s des Futurs Lormes, samedi 23 mars 2024.

Evènement Morvand’iel sur le thème de genres et des sexualités au Relai·s des Futurs Le Relai·s des Futurs Lormes Nièvre

Au programme:

– une fin d’après midi jeux de société + mise à libre disposition de livres et bd (sur les thématiques des genres et des sexualités (féminismes, LGBT+, éducation à la sexualité, etc))

– suivi du visionnage du film « le paradis » (2023) vers 20h00

– le tout avec la présence de membres de Morvand’iel, permettant échanges et discussions

– dans une ambiance conviviale ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23

Le Relai·s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com

L’événement Evènement Morvand’iel sur le thème de genres et des sexualités au Relai·s des Futurs Lormes a été mis à jour le 2024-03-15 par COORDINATION NIEVRE