EVENEMENT / Médi(t)ation avec Mindful Art Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

EVENEMENT / Médi(t)ation avec Mindful Art Devant le Musée des Beaux-Arts, 3 avril 2022, Orléans. EVENEMENT / Médi(t)ation avec Mindful Art

Devant le Musée des Beaux-Arts, le dimanche 3 avril à 16:00

**EVENEMENT / Médi(t)ation avec Mindful Art** Venez profiter d’une expérience unique et hors du temps au musée avec Mindful Art ! Marjan Abadie vous entraîne dans une méditation en pleine conscience face à l’œuvre du Saint Sébastien soigné par Irène attribué à Georges de la Tour pour vivre intensément la toile, sa lumière et sa matière. Inspirez, contemplez et relaxez-vous face à cette toile vous invitant à repenser votre corps, votre esprit et votre conscience. * **Dimanche 03 avril à 16h** Inclus dans le billet d’entrée Réservation sur billetterie.orleans-metropole.fr ou par mail à [[reservationmusee@orleans-metropole.fr](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr)](mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr) Ouverture des réservations à partir du 4 mars

Inclus dans le billet d’entrée

Venez profiter d’une expérience unique et hors du temps au musée avec Mindful Art ! Devant le Musée des Beaux-Arts Rue Paul Belmondo, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Devant le Musée des Beaux-Arts Adresse Rue Paul Belmondo, Orléans Ville Orléans lieuville Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans Departement Loiret

Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

EVENEMENT / Médi(t)ation avec Mindful Art Devant le Musée des Beaux-Arts 2022-04-03 was last modified: by EVENEMENT / Médi(t)ation avec Mindful Art Devant le Musée des Beaux-Arts Devant le Musée des Beaux-Arts 3 avril 2022 Devant le Musée des Beaux-Arts Orléans orléans

Orléans Loiret