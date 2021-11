Ranguevaux Ranguevaux Moselle, Ranguevaux ÉVÈNEMENT – MARCHÉ DE L’AVENT Ranguevaux Ranguevaux Catégories d’évènement: Moselle

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 19:00:00 Foyer socioculturel Lucien Pérera 6 Rue Saint-Barthélémy

Ranguevaux Moselle Ranguevaux La Commune et l’association “Mon Village” organisent un marché de l’Avent ouvert à tous. Vente de décorations de Noël et objets confectionnés par les associations et habitants du village.

Vente de pâtisserie et gâteaux de Noël. contact@mairie-ranguevaux.fr +33 3 82 58 01 47 https://www.mairie-ranguevaux.fr/ Ville de Ranguevaux

