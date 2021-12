Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Evènement – Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

Evènement – Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains, 23 décembre 2021, Saint-Gervais-les-Bains. Evènement – Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains

2021-12-23 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-29 22:30:00 22:30:00

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains Dès la nuit tombée, Saint Gervais revêt son habit de lumière et brille de mille feux. De nature contemplative et sonore, les structures exposées ne vous laisseront pas indifférents. tourisme@saintgervais.com +33 4 50 47 76 08 Saint-Gervais-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Autres Lieu Saint-Gervais-les-Bains Adresse Ville Saint-Gervais-les-Bains lieuville Saint-Gervais-les-Bains