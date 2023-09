Evénement : « Lire la Corse ! » revient pour une 2ème édition ! Hôtel de l’Industrie Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Du samedi 18 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 09h15 à 18h00

.Tout public. gratuit

Le salon des Éditeurs de Corse revient à Paris en 2023 après une édition 2022 réussie ! Au programme : animations, projections, conférences, présentation des nouveautés et bien-sûr rencontres avec les auteurs venus spécialement pour l’occasion au cœur de Paris !

30 intervenants, 50 auteurs et 15 d’éditeurs poseront leurs valises à l’Hôtel de l’Industrie pour une deuxième édition qui mettra à l’honneur la culture corse et les nouvelles pages de la littérature insulaire. Animations, projections, tables-rondes … permettront aux visiteurs de découvrir (ou redécouvrir !) la culture et la production littéraire contemporaine corses.

Hôtel de l’Industrie 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris

Contact : https://www.editeurs.corsica contact@editeurs.corsica https://www.facebook.com/people/%C3%89diteurs-de-Corse/100063607314481/ https://www.facebook.com/people/%C3%89diteurs-de-Corse/100063607314481/ https://www.editeurs.corsica

Association des éditeurs de Corse