Thionville Moselle Thionville Venez courir ou marcher entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale sur un parcours en centre-ville, ponctué de jets de poudres de couleur. 10h45 : rassemblement des participants dans le SAS de départ et échauffement en musique

11h00 : départ de la course par vagues Boulevard Foch

11h30 : départ de la dernière vague

15h00 : fermeture du parcours

18h00 : fermeture du village départ-arrivée et fin des animations oms.thionville@orange.fr +33 3 82 53 27 09 http://www.omsthionville.com/ 40ème RT

