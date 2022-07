Évènement : Les Médiévales des Tours de Merle, 16 juillet 2022, .

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-17 13:00:00

Les chevaliers d’Odon installent leur campement médiéval aux pieds des Tours de Merle ! Gentes dames et chevaliers vous accueillent et vous invitent à découvrir la vie au Moyen-âge dans une ambiance chaleureuse ! L’équipe d’arts martiaux historiques du cercle des LAMHE fait des démonstrations et initie les petits, les ados et les plus grands aux techniques du combat à l’épée ! Des artisans prennent place dans cette ambiance médiévale et vous proposent de découvrir leurs différents savoir-faire dans un moment d’échanges et de convivialité !

Accès en continu.

Compris dans le prix d’entrée.

