[Évenement] Les folies blanches CAUTERETS Cauterets, samedi 30 mars 2024.

En partenariat avec « Les Hommes ont la classe », Cauterets met en place une véritable boite de nuit à ciel ouvert pendant 7 heures !

Avec 3 DJ’s Guest | Performeurs | Mascotte | Repas | Bar | BUS A/R depuis Pau !

Programme

08h30 Départ de Pau en bus, place Verdun

09h30 / 10h00 Arrivée à Cauterets

09h30 / 11h00 Accueil à l’entrée du bâtiment de télécabines avec boisson d’accueil et cadeaux

11h00 NGOK (Dj set)

12h00 / 14h00 Accueil à l’entrée du bâtiment de télécabines avec boisson d’accueil et cadeaux

13h00 REKING

15h00 / 17h30 DJ GUEST SURPRISE

17h45 Descente en télécabines (20 min)

18h30 Retour à Pau en Bus

20h00 Arrivée à Pau

20h30 After à La Guinguette des Sardines de Lons [OPTION]

Tarif 69€

Réservations https://leshommesontlaclasse.fr/lesfoliesblanches/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 08:30:00

fin : 2024-03-30 17:45:00

CAUTERETS Avenue Benjamin Dulau

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement [Évenement] Les folies blanches Cauterets a été mis à jour le 2024-02-13 par OT de Cauterets|CDT65