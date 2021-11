Lille Salle du Gymnase Lille, Nord [ÉVÉNEMENT] L’ÉDUCATION, UN DROIT FONDAMENTAL POUR TOUS LES PALESTINIENS Salle du Gymnase Lille Catégories d’évènement: Lille

**16h-19h** : accès libre à l’exposition « L’éducation en Palestine » avec visite guidée à la demande. **18h30 – 19h30** : accueil autour d’un « buffet palestinien » avec dégustation de produits et de mets palestiniens préparés par un cuisinier Palestinien avec visite de l’exposition et des stands des associations. **19h30-20h30** : Pièce de théâtre « La Clef d’Oum Salam » créée par la Compagnie Nomade et interprétée par les frères Baraka. **20h30- 22h** : Table ronde « L’éducation en Palestine ». _Organisé par Amitié Lille Naplouse, AFPS 59/62, Artisans du Monde Lille, Ligue des droits de l’homme Lille, MRAP Lille, CRDTM, CCFD terre solidaire CD59Lille, Attac Lille, Palmed, La Cimade Lille_ Métro ligne 1 République Beaux-Arts / V’lille station Théâtre Sébastopol

À travers diverses activités, l’événement « L’éducation, un droit fondamental pour tous les Palestiniens » vous invitent à découvrir différentes facettes de l’éducation, au sens large, en Palestine Salle du Gymnase 7 place Sébastopol, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

