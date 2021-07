Événement / « Le Temps des Aînés » – Carte blanche à Soro Solo Cité internationale des arts, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris.

**ÉVÉNEMENT / « LE TEMPS DES AÎNÉS » – CARTE BLANCHE À SORO SOLO** « Le Temps des Aînés” est un après-midi et une soirée conceptualisés et proposés par Soro Solo (Souleymane Coulibaly) sur le thème de la culture de l’oralité. L’événement invite les jeunes publics, les artistes et les familles à participer à trois temps forts autour de la culture et de la tradition africaine orale à travers des contes, des poèmes, des rencontres et des performances. Soro Solo proposera un focus sur les singularités de la culture et l’art de la parole, notamment en Afrique subsaharienne, ses formes de transmission de génération en génération et soulignera les formes modernes de l’oralité. Il s’agit ici de revenir sur les fondamentaux de l’art de la parole, sa fonction sociale, ses porteurs de récits, le ou les cadres de son apprentissage, ses porteurs contemporains. Pour incarner le thème, Soro Solo invite deux artistes qu’il qualifie de Maîtres de la parole du 21ème siècle à partager et à s’exprimer avec leurs performances : Marc Alexandre Oho Bambe, poète slameur, romancier et Vhan Olsen Dombo, conteur, rappeur et comédien. La Cité internationale des arts, un haut lieu d’échange et de promotion de diverses idées et de cultures, collabore avec le Théâtre de la Ville dans le cadre de la Saison Africa2020 pour accueillir l’événement. Le public ainsi que les artistes sont invités à s’exprimer et à partager au sein de leurs murs. Au programme, l’événement “le Temps des Aînés” se déroulera en trois étapes dans trois lieux intitulés “Parcours initiatique” : **15h – 17h, Cité internationale des arts / Jardin du site à Montmartre** Conteurs, consultations poétiques, joueurs de Kora et de Mvett. Déambulation dans le jardin. **18h – 19h30, Cité internationale des arts / Auditorium au site du Marais** Introduction par Solo Soro, performances par Marc Alexandre Oho Bambe et Vhan Olsen Dombo. **20h – petit matin, Théâtre de la Ville / Espace Cardin** Hommage aux Aînés africains et à des personnalités ayant mis l’Afrique en valeur au cours de leur vie. Lectures des histoires de l’Afrique à travers la littérature africaine des auteurs les plus anciens aux plus contemporains. Consultations poétiques, gastronomie africaine, petite forme de performance (danse, musique…) Soro Solo (Côte d’Ivoire), est journaliste-producteur radio de France Inter. **Samedi 17 juillet 2021 à partir de 17h** **Cité internationale des arts & Théâtre de la Ville**

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T08:00:00