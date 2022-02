ÉVÈNEMENT ‘LE SPORT DONNE DES ELLES’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

ÉVÈNEMENT ‘LE SPORT DONNE DES ELLES’ Bar-le-Duc, 5 mars 2022, Bar-le-Duc. ÉVÈNEMENT ‘LE SPORT DONNE DES ELLES’ Bar-le-Duc

2022-03-05 – 2022-03-05

Bar-le-Duc Meuse L’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud met une fois encore les femmes à l’honneur, du 05 au 12 Mars 2022, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. bar-le-duc@asptt.com +33 3 29 79 00 09 http://bar-le-duc.asptt.com/ ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud

Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Ville Bar-le-Duc lieuville Bar-le-Duc Departement Meuse

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

ÉVÈNEMENT ‘LE SPORT DONNE DES ELLES’ Bar-le-Duc 2022-03-05 was last modified: by ÉVÈNEMENT ‘LE SPORT DONNE DES ELLES’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc 5 mars 2022 Bar-le-Duc Meuse

Bar-le-Duc Meuse