Meuse Saint-Mihiel Cet événement est organisé par : – L’association Sotrés et Potailloux, connu pour son marché festif qui a lieu en pleine nature entre Chaillon et Heudicourt au mois de juin.

– L’association la Brouette Coop, qui depuis 8 ans rassemble toutes les générations à son comptoir chaque mercredis à Chaillon

– Les brasseurs de la Mandale, membres fondateurs de ces associations. Programme : – Ouverture des portes à 16h00

– 16h-17h30 : goûter, bal costumé, animations …..

– 17h30 : Concert d’Echo Lali, spectacle musical très interactif et légèrement Rock’n Roll, qui fait danser les enfants mais aussi les parents !

– 19h00 Apéros avec la brasserie La Mandale et ses boissons locales, pizzas cuites au feu de bois, crocs monsieur maison, et petites gourmandises.

– 20h00 La Super Chorale de Dompcevrin

– 21h00 ???? Groupe Surprise

– 22h00 Hot Club de Boukravie, FLYING ORKESTAR

– 23h30 !AYYA!

– AFTER avec DJ’Bountar alias gros SEB’. Sélection de musiques festives pour continuer la soirée en dansant.

– 3H00 Fermeture des portes Tarifs : – Adulte Après -midi : 3 €

– Adulte après-midi + Soirée : 15 €

– Moins de 12 ans Soirée : 3 €

– Enfant Après-midi de 3 à 12 ans : 3 € Inscriptions sur HelloAsso. sotreschaillon@gmail.com Saint-Mihiel

