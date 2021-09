Genève Autre lieu Genève Evénement Le Mois du Goût à l’Edelweiss Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

du samedi 18 septembre au samedi 25 septembre à Autre lieu

Avec boisson incluse (café et biscuit offerts aux parents qui les accompagnent) Prix: CHF 20.- par enfant Provenance du chocolat: Favarger (Versoix, GE). La fève de cacao vient du Ghana. Il est labellisé « RainForest ». Tous les produits laitiers viennent de Suisse. La production est artisanale et certifiée Bio. Provenance des fromages pour la fondue (Vacherin Fribourgeois AOP/Gruyère AOP): Fromagerie de Marsens-Vuippens (Marsens, FR). La crème double de Gruyère vient du même endroit. Provenance du fromage à raclette Aletsch: Vivadis (Plan-les-Ouates, GE). Réservation indispensable: [[coberger@manotel.com](mailto:coberger@manotel.com)](mailto:coberger@manotel.com)

CHF 20.-

