EVENEMENT LE CLUB VOSGIEN FETE SES 150 ANS, 3 septembre 2022

2022-09-03 – 2022-09-03 Par les Clubs Vosgiens locaux

Une journée festive pour profiter d’une foule d’activités : orientation, marche nordique, balade contée, conférence…

Samedi 3 septembre

Tout public, gratuit. Sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr dernière mise à jour : 2022-04-03 par

