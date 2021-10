Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy ÉVÉNEMENT LA SYRIE AU COEUR Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle L’événement “La Syrie au Cœur” aura lieu du 12 octobre au 7 novembre 2021 à Nancy à l MJC Lillebonne et aux Grands Salons de l’Hôtel de ville. Cette nouvelle édition de la « Syrie au Cœur » consacrée à la justice est motivée par l’ambition de comprendre l’action des juridictions dans la poursuite des crimes commis en Syrie et de réfléchir ensemble aux perspectives d’une réconciliation et d’une paix qui passeraient nécessairement par la justice. Au programme : CONFÉRENCES ET TABLES RONDES, EXPOSITION, PROJECTION contact@fse-nancy.fr +33 3 83 36 82 82 http://www.fr.fse-nancy.fr/ Ville de Nancy dernière mise à jour : 2021-10-02 par

