Évènement • Journée Internationale des Droits des Femmes

Le Grand Sud, le mercredi 9 mars à 18:00

À l’occasion de cet évènement mondial autour des droits des femmes, la Ville de Lille vous propose une soirée au Grand Sud autour de prises de paroles et de témoignages, mais aussi de nous rassembler autour de moments musicaux avec des invitées surprise ! Un moment fédérateur et engagé : c’est une réunion de femmes qui parlent à des femmes et de femmes qui méritent d’être connues, entendues, autour d’une cause commune. L’exposition « L’Afghanistan, hier, aujourd’hui… et demain ? », organisée par la Maison des Femmes, sera visible dans les espaces publics du Grand Sud lors de la soirée du 8 mars puis à l’Hôtel de Ville dans les jours suivants. Entrée libre • Passe vaccinal indispensable • Espace enfants

Gratuit

Une soirée autour de prises de paroles, de témoignages et de moments musicaux

Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T18:00:00 2022-03-09T21:00:00