Evènement jeunesse Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Evènement jeunesse Salles, 8 juillet 2022, Salles. Evènement jeunesse Salles

2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08

Salles Gironde Le Labo (Espace Jeunes) de la commune, propose une soirée à destination des 11-25 ans !

Au programme : concert live style urbain et soirée DJ.

Restauration sur place.

Lieu : plaine à l’arrière des courts de tennis. Le Labo (Espace Jeunes) de la commune, propose une soirée à destination des 11-25 ans !

Au programme : concert live style urbain et soirée DJ.

Restauration sur place.

Lieu : plaine à l’arrière des courts de tennis. Le Labo (Espace Jeunes) de la commune, propose une soirée à destination des 11-25 ans !

Au programme : concert live style urbain et soirée DJ.

Restauration sur place.

Lieu : plaine à l’arrière des courts de tennis. pixabay

Salles

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salles Adresse Ville Salles lieuville Salles Departement Gironde

Salles Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles/

Evènement jeunesse Salles 2022-07-08 was last modified: by Evènement jeunesse Salles Salles 8 juillet 2022 Gironde Salles

Salles Gironde