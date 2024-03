Evénement « J’ai saigné » – Blaise Cendrars Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, samedi 16 mars 2024.

Evénement « J’ai saigné » – Blaise Cendrars L’atelier-musée vous propose la présentation du seul-en-scène J’ai saigné, interprété par Jean-Yves Ruf, d’après le texte autobiographique de Blaise Cendrars. Samedi 16 mars, 14h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T15:00:00+01:00

L’atelier-musée vous propose un finissage des expositions Cinq Bleuets et Les Gueules Cassées bouleversant avec la présentation du seul-en-scène J’ai saigné, interprété par Jean-Yves Ruf, d’après le texte autobiographique de Blaise Cendrars qui revient sur l’amputation de son bras droit, au front en septembre 1915…

Un écho vibrant et émouvant à la démarche artistique de Jean-Claude Morice, proposant en marge du spectacle, à 14h15, une rencontre pour présenter son travail.

Avec un ton simple et pudique, Cendrars livre un récit direct, simple, délicat, qui déploie des résonances profondes sur notre rapport à l’autre, à la souffrance, au combat intérieur, à la guérison.

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

FMACEN045V507XLG

AMI