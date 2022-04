Événement inter-campus par les ambassadeurs étudiants Capgemini ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes, 7 avril 2022, Rennes.

Dans le cadre du Programme Ambassadeurs Étudiants des écoles mis en place par Capgemini, l’ESIR accueillera un événement inter-campus le 7 avril 2022. Les étudiants ambassadeurs ont pris l’initiative de réaliser un évènement RSE et de partage afin de regrouper les étudiants de leurs campus respectifs rennais, à savoir l’ ESIR, l’ISTIC/MIAGE, INSA Rennes, l’Epitech et l’UBO pour deux challenges par équipes. Cet évènement a pour objet de faire s’affronter les étudiants par équipes de campus sur 2 challenges. La volonté de ces ambassadeurs Capgemini a principalement pour objectif de permettre aux étudiants de se constituer un réseau, de promouvoir des valeurs qui leurs sont chers et que partagent la société Capgemini, à savoir les actions #rse , et la passion pour la #tech. Une remise des prix aura lieu à 17h30 dans les locaux de l’ESIR. Des collaborateurs Capgemini et des responsables de formations seront présents. Cette action rentre dans le cadre des (SEES) Semaine Étudiante de l’Écologie et de la Solidarité au sein des écoles et universités rennaises.

ESIR – École Supérieure d'Ingénieurs Rennes 263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes



