ÉVÈNEMENT – IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL Thionville

Thionville Moselle Cet hiver, Hansel et Gretel se partagent l’affiche à Thionville. Les deux personnages imaginés par les frères Grimm seront les stars de l’événement « Il était une fois Noël 2021 ». Parmi les grandes nouveautés proposées cette année : le village gourmand. Situé place Anne Grommerch, il s’articulera autour d’un espace de restauration convivial et couvert, doté d’une scène pour les représentations musicales. Autour de ce secteur central, animé par des déambulations urbaines, c’est toute la ville qui s’habillera aux couleurs de Noël. Ainsi, les visiteurs pourront admirer les nombreuses installations lumineuses (mapping sur la façade du Beffroi, gobos, Arche candy, cheminement baptisé « Ciel de lumière » de Noël). De quoi émerveiller les enfants. Ces derniers se retrouveront au cœur d’un village conçu sur-mesure et installé place Claude Arnoult (labyrinthe ludique géant, chalet des nounours…) Enfin, quelques mètres plus loin, sur la place au Bois, c’est toute la famille qui pourra s’offrir des sensations fortes avec un toboggan-luge version XXL, long de 30 mètres. contact@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 25 https://idees.mosl.fr/fr/sortie/il-etait-une-fois-noel-2021 MOSL

