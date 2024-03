Événement : Hors les murs du festival de l’histoire de l’art à Maisons-Alfort Médiathèque André Malraux Maisons-Alfort, vendredi 17 mai 2024.

Événement : Hors les murs du festival de l’histoire de l’art à Maisons-Alfort

Durant toute la journée, sport et histoire de l’art se confronteront lors d’une série de workshops ludiques, savants, tout en mouvement. À la fin de ce match, les participants aux ateliers pourront se retrouver avec les lecteurs de la médiathèque lors d’une projection du documentaire sur l’athlète Alain Mimoun (Louis Guenguen, France, 1959) suivie d’une soirée festive dédiée à l’histoire artistique de la boxe.

En partenariat avec la médiathèque de Maisons-Alfort et le Comité international olympique

Intervenants

Marine Nédélec (historienne de l’art), DamienTruchot (programmateur cinéma du festival)

Médiathèque André Malraux 4 Rue Albert Camus, 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Les Juilliottes Val-de-Marne Île-de-France

The Boxers, Jean Louis André Théodore Géricault, Lithograph in black on off-white wove paper, 1818

© Samuel P. Avery Fund