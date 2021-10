Pervenchères Pervenchères Orne, Pervenchères Evénement Halloween – Grand refuge de la SPA Pervenchères Pervenchères Catégories d’évènement: Orne

2021-10-30 – 2021-10-31

Pervenchères Orne Pervenchères Samedi 30 octobre 2021 de 19h à 21h à l’accueil exclusivement : – Lecture de conte Halloween pour enfants et grands,

– Goûter tardif et plein de surprises… Dimanche 31 octobre 2021 de 14h à 17h : – Stand maquillage Halloween (1 euro le maquillage),

– 14h30 : Chasse aux bonbons autour d’une enquête à élucider…

– Concours de gâteaux MONSTRUEUSEMENT BEAUX (doit faire quand même un petit peu peur !)… avec remise de diplôme pour les 3 premiers et panier garni pour le grand gagnant.

