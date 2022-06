EVÈNEMENT – FLAM’OFF : DÉMONSTRATION DE 50 VERRIERS D’ART Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle 2 EUR Rencontre de 50 verriers du monde entier pour un temps d’échanges et démonstrations. Buvette et restauration sur place, nocturne le samedi. Des ateliers d’initiation seront également proposés au grand public. https://www.nancy.fr/a-l-affiche-133/flame-off-2022-24325.html?cHash=1e9e6f19e61bb40b7dd68df82f5aa6a5 Nancy

