2022-04-09 19:00:00 – 2022-04-09 22:00:00

Thionville Moselle Thionville La Ville de Thionville, en partenariat avec l’APECET, propose des animations musicales pour les enfants et des concerts pour les plus grands. Show parade de Mascottes

16h-17h I Place Anne Grommerch

Retrouvez Pat’Patrouille, Mickey, Minie, les Pyjamasques, Les Tortues Ninja et leurs amis sur scène pour un show musical dansé d’une heure 17h30-18h30 I Déambulation des mascottes à travers les rues du centre-ville Concerts

19h-22h I Place Anne Grommerch

DJ – Nico Thisse

Le son des années 80 avec un show interactif. Nico Thisse invite le public à participer à une remontée dans le “Temps des Copains et du Top 50” 19h-22h I Place Claude Arnoult

Groupe “Sound Carth”

Pop Rock – reprises de tubes des années 70 à ce jour +33 3 82 82 25 25 https://thionville.fr/fr/actualite/f-tes-de-p-ques Ville de Thionville

