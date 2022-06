EVÈNEMENT – FÊTE DE L’ÉTÉ MJC BAZIN Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

EVÈNEMENT – FÊTE DE L’ÉTÉ MJC BAZIN Nancy, 25 juin 2022, Nancy. EVÈNEMENT – FÊTE DE L’ÉTÉ MJC BAZIN

47 Rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-06-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-25 18:00:00 18:00:00 Nancy

Meurthe-et-Moselle Venez assister aux représentations publiques des différents ateliers de l’année : hip-hop, africaine, indienne, danse moderne et orientale, tzigane, flamenco. Le Kraft Truck, un triporteur à livres au parfum de surprises, sera présent de 15h à 17h. +33 3 83 36 56 65 http://www.mjc-bazin.esy.es/ Nancy

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Other Lieu Nancy Adresse 47 Rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle Ville Nancy lieuville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

EVÈNEMENT – FÊTE DE L’ÉTÉ MJC BAZIN Nancy 2022-06-25 was last modified: by EVÈNEMENT – FÊTE DE L’ÉTÉ MJC BAZIN Nancy Nancy 25 juin 2022 47 Rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle