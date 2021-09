Thionville Thionville Moselle, Thionville ÉVENEMENT – FÊTE DE LA SCIENCE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

ÉVENEMENT – FÊTE DE LA SCIENCE Thionville, 1 octobre 2021, Thionville. ÉVENEMENT – FÊTE DE LA SCIENCE 2021-10-01 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-01 Puzzle 1 Place Malraux

Thionville Moselle Thionville Organisé par la Coordination Nord-Mosellane de la Fête de la Science.

Café des siences sur le thème de l’émotion de la découverte” avec Carine Mercier (professeure de philosophie), Patrice Bourson (enseignant chercheur à l’université de Lorraine) et Lonny Bourada (Archéologue à l’Inrap) réservation obligatoire puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.puzzle.thionville.fr/ Puzzle dernière mise à jour : 2021-09-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Puzzle 1 Place Malraux Ville Thionville lieuville 49.3592#6.16175