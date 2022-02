[Événement] Festival International de Cerf-Volant Dieppe, 10 septembre 2022, Dieppe.

[Événement] Festival International de Cerf-Volant Dieppe

2022-09-10 – 2022-09-18

Dieppe Seine-Maritime

Un ciel dieppois chargé de drôles de formes, de créatures de toutes les couleurs et autres objets volants non identifiés… C’est le Festival International de Cerf-Volant, la manifestation de l’année à ne pas manquer ! Durant 9 jours, le village vous accueille sur ses huit hectares pour vous proposer un programme bien chargé qui ravira petits et grands !

[Le festival se tiendra sous réserve du contexte sanitaire]

infos@dieppe-cerf-volant.org +33 2 32 90 04 95 http://www.dieppe-cerf-volant.org/

Dieppe

