Organisé par l’association Ciné-Deep, le Festival du Film Canadien de Dieppe vous donne rendez-vous pour sa 9ème édition ! Au programme, retrouvez de nombreuses projections et rencontrez des professionnels franco-canadiens.

L’objectif de cette 9ème édition ?

Ouvrir les frontières du Canada jusqu’à Dieppe en proposant une programmation inédite avec une sélection de longs-métrages en compétition et en avant-première, des événements iconiques comme un Bal Québécois avec musique traditionnelle, une sélection de courts-métrages autochtones et même des rencontres et débats avec de nombreux réalisateurs Canadiens.

Depuis son commencement, le festival se félicite d’avoir reçu de nombreuses personnalités françaises comme Corinne Masiero, Flora Fishbach, Bruno Salomone, Audrey Fleurot mais aussi internationales comme Fabienne Thibeault, Daniel Lavoie ou encore le producteur Daniel Morin et le réalisateur Pascal Plante.

Cette année, elle accueillera la comédienne primée à Cannes, Suzanne Clément en tant que présidente du jury.

La manifestation, dédiée à faire rayonner l’industrie cinématographique canadienne se veut aussi accessible à tous les publics. C’est pourquoi, certaines propositions sont tournées vers la médiation culturelle. De plus, cette année, les 80 ans du raid de Dieppe seront mis à l’honneur.

En somme, une saison culturelle plus festive et riche que jamais avec toujours un tarif abordable et un pass permettant d’accéder à toutes les séances.

Quelle joie de se retrouver et fêter ensemble cette édition anniversaire !

Retrouvez toute la programmation et la billetterie en ligne sur le site https://festival-canadien-dieppe.fr/

