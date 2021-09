Événement exceptionnel Rencontre-débat avec Salma Mobarak L’Institut du Monde Arabe, 29 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 29 septembre 2021

de 17h à 19h

gratuit

La Chaire de l’IMA vous invite à une rencontre-débat en visioconférence avec Salma Mobarak, professeur de littérature et arts à l’Université du Caire, autour du livre qu’elle a consacré à la grande universitaire égyptienne Amina Rachid, décédée le 4 septembre dernier.

La collection « Cent et un livres » est un projet ambitieux réalisé par la Chaire de l’Institut du monde arabe en collaboration avec le Prix Roi Fayçal à Riyad. Son objectif est de faire découvrir au grand public 101 penseurs, artistes, écrivains du monde arabe et de France, ayant joué le rôle de médiateurs entre les deux rives de la méditerranée au cours des deux derniers siècles.

La Chaire de l’IMA vous invite à participer à une visioconférence avec Salma Mobarak, professeur de littérature comparée et de littératures et arts à l’Université du Caire, autour du livre qu’elle a consacré à Amina Rachid (1938-2021).

Le parcours exceptionnel d’Amina Rachid, intellectuelle engagée, professeur universitaire et comparatiste visionnaire, se place sous le signe de la médiation. Son itinéraire s’amorce dans l’Égypte cosmopolite des années 1940-50, se poursuit jusqu’aux années 2000, et s’articule autour des grands moments d’une histoire complexe où le personnel se greffe au collectif. Amina Rachid a vécu une situation médiane d’une richesse singulière, entre langues, cultures, pays et classes sociales, situation qui l’a orientée vers un geste fervent de franchissement des frontières, allant à la rencontre avec l’autre.

C’est dans l’espace hospitalier de la littérature comparée que cet autre a été retrouvé et rejoint avec tant d’humanité et d’humilité. Et c’est par l’enseignement, sa vocation et son métier, qu’elle a réussi à partager sa passion pour la littérature comme lieu de connaissance et de croyance à un monde meilleur.

Séance modérée par Richard Jacquemond, professeur à Aix-Marseille Université, directeur de l’IREMAM (CNRS/Aix-Marseille Université).

L’IMA vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : Zoom meeting invitation – Réunion Zoom de IMA IMA

Heure : 29 sept. 2021 05:00 PM Paris

Participer à la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/2543210211?pwd=V3RFS1RBaTNVT3ZsdHRLc3AxUkRKZz09

ID de réunion : 254 321 0211

Code secret : tgGFV2

Une seule touche sur l’appareil mobile

+13462487799,,2543210211#,,,,*544191# États-Unis (Houston)

+16699006833,,2543210211#,,,,*544191# États-Unis (San Jose)

Composez un numéro en fonction de votre emplacement :

+1 346 248 7799 États-Unis (Houston)

+1 669 900 6833 États-Unis (San Jose)

+1 929 436 2866 États-Unis (New York)

+1 253 215 8782 États-Unis (Tacoma)

+1 301 715 8592 États-Unis (Washington DC)

+1 312 626 6799 États-Unis (Chicago)

Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/krfDhSai

لقاء ومناقشة مع الدكتورة سلمى مبارك

ينظمه كرسي معهد العالم العربي

الأربعاء 29 سبتمبر 2021،

من الساعة الخامسة إلى السابعة بعد الزوال بتوقيت باريس

يدعوكم كرسي معهد العالم العربي لمتابعة مناقشة عبر الزوم، لتكريم الراحلة أمينة رشيد، حول كتاب “أمينة رشيد: أو العبور نحو الآخر” الصادر في سلسلة مائة كتاب وكتاب، لمؤلفته سلمى مبارك أستاذة الأدب المقارن والأدب والفنون بجامعة القاهرة

يدير الجلسة ريشار جاكمون

أستاذ بجامعة آكس مارسيليا، ومدير معهد الأبحاث حول العالم العربي والإسلامي IREMAM (CNRS / Aix-Marseille Université)

سلسلة «مائة كتاب وكتاب” مشروع طموح أنجزه كرسي معهد العالم العربي بالتعاون مع جائزة الملك فيصل بالرياض. هدفها هو تعريف الجمهور بـ 101 مفكرا وفنانا وكاتبا، من العالم العربي وفرنسا، ممن لعبوا دور الوسطاء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط خلال القرنين الماضيين.

En savoir plus

« Amina Rachid ou la traversée de l’autre » par Salma Mobarak, texte intégral (1.67 MB, pdf)

Animations -> Conférence / Débat

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m) Bus 24,63,67,75,86,87 RER (B) et RER (C)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

Animations -> Conférence / Débat Ados;Bibliothèques;En famille

Date complète :

2021-09-29T17:00:00+02:00_2021-09-29T19:00:00+02:00

DR