une grande soirée dédiée à l’entrepreneuriat :”20 years to 21ST”, au cours de laquelle CentraleSupélec fêtera les 20 ans de son incubateur de startups, son installation à STATION F et présenterason nouveau programme d’entrepreneuriat 21st (twenty-first) Au programme : **Accueil & Introduction** 17h30 – 18h15 **Open Stage** 19h – 21h – Circuit découverte des start-ups et laboratoires de recherche de l’écosystème CentraleSupélec Démonstrations de solutions innovantes Un cocktail sera servi pour clôturer l’événement “20 years to 21ST”, au cours de laquelle CentraleSupélec fêtera les 20 ans de son incubateur de startups, son installation à STATION F et présentation du nouveau programme d’entrepreneuriat 21st station F 5 Rue Eugène Freyssinet, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare

