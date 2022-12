DU Droit du travail : réunion d’information Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les réponses aux questions que vous vous posez avant de candidater… Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-dudt »}] Le droit du travail est devenu une composante incontournable dans la vie des entreprises. Le DU Droit du travail s’adresse à toute personne désireuse de s’initier ou d’approfondir ses connaissances en matière de droit du travail pour un meilleur exercice de ses responsabilités professionnelles actuelles ou à venir.

Cette réunion d’information en ligne sera animée par Marion Bary, responsable du diplôme.

