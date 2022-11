Atelier / Rechercher un stage Évènement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Atelier / Rechercher un stage Évènement en ligne, 6 décembre 2022, Rennes. Atelier / Rechercher un stage Mardi 6 décembre, 12h15 Évènement en ligne

Sur inscription

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de s’y retrouver dans la jungle des annonces. Comment postuler et établir un plan d’action efficace pour décrocher le stage de vos rêves ? Évènement en ligne 1 rue de la Borderie Quartiers Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://univ-rennes1.jobteaser.com »}, {« link »: « https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?lang=fr »}] MARDI 06 DECEMBRE (12H15-13H30) Objectifs de l’atelier A travers un travail individuel et de groupe, prenez connaissance de la démarche à mettre en œuvre dans le cadre d’une recherche de stage. Abordez les étapes par lesquelles il faut passer pour trouver un stage.

Faites le bilan de l’avancée de votre projet et établissez un plan d’action.

Découvrez les ressources à connaître et explorer pour trouver un organisme d’accueil. Réservez votre créneau Public visé : étudiants en licence ou en DUT / B.U.T. Durée : 1h (en visio) > Créez dès maintenant votre espace sur le Career Center de l’Université pour faciliter vos recherches. > JE M’INSCRIS <

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T12:15:00+01:00

2022-12-06T13:30:00+01:00 Photo by Headway on Unsplash

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Évènement en ligne Adresse 1 rue de la Borderie Quartiers Centre Ville Rennes lieuville Évènement en ligne Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Évènement en ligne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Atelier / Rechercher un stage Évènement en ligne 2022-12-06 was last modified: by Atelier / Rechercher un stage Évènement en ligne Évènement en ligne 6 décembre 2022 Événement en ligne Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine