Réunion d’information en ligne – Appel à candidatures – Call to apply Evénement en ligne, 23 novembre 2022, Rennes.

Réunion d’information en ligne – Appel à candidatures – Call to apply Mercredi 23 novembre, 12h30 Evénement en ligne

Lancement de l’appel à candidatures de l’édition 2023 du dispositif InCube. Launch of the call for applications for the 2022 edition of InCube.

Vous êtes convié(e) à la réunion d’information qui aura lieu

Le 23 novembre 2022 à 12h30

Lien vers la présentation en ligne : https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/84441905511

Mot de passe : 486307

You are invited to the information session that will take place

On November 23th , 2022, at 12h30

Link to online presentation: : https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/84441905511

Passcode : 486307



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T12:30:00+01:00

2022-11-23T13:00:00+01:00