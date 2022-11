EDUC online event Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

EDUC online event

23 novembre 2022

Rejoignez-nous et découvrez toutes les activités EDUC ! Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne Des enseignants, étudiants et personnels de l’alliance échangeront et témoigneront de leur expérience de la mobilité virtuelle, des cours en ligne, des écoles d’été, des césures d’études, des séminaires de recherche…

Vous pourrez poser toutes vos questions !

