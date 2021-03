Drancy Mémorial de la shoah de Drancy Drancy Evénement en ligne : Rencontre – littéraire : Beata Umubyeyi Mairesse Mémorial de la shoah de Drancy Drancy Catégorie d’évènement: Drancy

Beata Umubyeyi Mairesse est née à Butare, au Rwanda, en 1979. Elle arrive en France en 1994, après avoir survécu au génocide des Tutsi. Tous tes enfants dispersés, son premier roman, met en scène Blanche, rescapée du génocide des Tutsi, qui vit à Bordeaux. Elle a construit sa vie en France, avec son mari et son garçon métis Stokely. Mais après des années d’exil, quand Blanche rend visite à sa mère Immaculata, la mémoire douloureuse refait surface. Toutes deux pourront-elles se parler, se pardonner, s’aimer de nouveau ? Stokely, lui, pris entre deux pays, veut comprendre d’où il vient. Ode aux mères persévérantes, à la transmission, à la pulsion de vie qui anime chacun d’entre nous, Tous tes enfants dispersés porte les voix de trois générations tentant de renouer des liens brisés et de trouver leur place dans le monde d’aujourd’hui.

Dans le cadre de Hors Limites, festival littéraire de Seine-Saint-Denis, et de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Mémorial de la shoah de Drancy 110, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy Drancy

