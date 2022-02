Événement en ligne : Récoltes et semailles d’Alexandre Grothendieck En ligne sur Youtube Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/lPv4D5j](https://cutt.ly/lPv4D5j) Le mathématicien retrace son parcours en entremêlant les styles et les thèmes abordés. Au-delà de sa carrière scientifique et de ses découvertes, notamment en géométrie algébrique, il se livre à une méditation sur l’existence et la connaissance de soi, dresse un tableau de la recherche et de ses conflits, et évoque les transformations de ce milieu. ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Sophie Kuyocanis et Stéphane Deligeorges autour de l’ouvrage d’Alexandre Grothendieck, “Récoltes et semailles” paru chez Gallimard. En ligne sur Youtube Bordeaux Bordeaux Gironde

