Webinaire Ma Rénov Bordeaux Métropole : Comprendre et décrypter ses factures pour agir Evénement en ligne Bordeaux, 17 janvier 2024, Bordeaux.

Webinaire Ma Rénov Bordeaux Métropole : Comprendre et décrypter ses factures pour agir Bordeaux Métropole met à votre disposition des webinaires pour aborder, gratuitement et avec des professionnels, des questions d’actualité : les aides, l’amélioration du confort et de la performance… Mercredi 17 janvier, 17h00 Evénement en ligne sur inscription, en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T17:00:00+01:00 – 2024-01-17T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T17:00:00+01:00 – 2024-01-17T18:00:00+01:00

Pour vous guider dans votre projet de rénovation, Ma Rénov Bordeaux Métropole met à votre disposition des webinaires pour aborder, gratuitement et avec des professionnels qualifiés, des questions d’actualité : les aides, l’amélioration du confort et de la performance… Ce sont les « rendez-vous de la rénovation ».

L’objectif ? aider les particuliers (propriétaires occupants et/ou bailleurs, locataires) à rénover leur logement pour réduire leur consommation énergétique, améliorer leur confort et valoriser leur bien.

Bordeaux Métropole conseille, de façon neutre et gratuite, oriente et soutient la réalisation de vos projets avec son réseau de partenaires.

Evénement en ligne Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/comprendre-et-decrypter-ses-factures-pour-agir »}]

rénovation énergie

Bordeaux Métropole