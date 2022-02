Événement en ligne avec Vincent Bernard En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Événement en ligne avec Vincent Bernard

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 28 février à 18:00



Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/uPSpRxt](https://cutt.ly/uPSpRxt) Une synthèse de la guerre de Sécession accompagnée d’une étude analysant les conséquences politiques, économiques, sociales, sociologiques, démographiques et diplomatiques de ce conflit, qui demeure le plus meurtrier de l’histoire des Etats-Unis. ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Vincent Bernard à l’occasion de la sortie de son livre “La guerre de Sécession : la grande guerre américaine : 1861-1865 ” aux éditions Passés Composés. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

