En ligne sur Youtube et Facebook, le dimanche 7 novembre à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/aRIb7q4](https://cutt.ly/aRIb7q4) Confrontant leurs analyses et leurs idées, les auteurs interrogent les enjeux religieux, politiques et humains relatifs à l’organisation des textes de la Torah au sein d’un corpus sacré, et à la constitution des canons juif et chrétien. Un ensemble de réflexions sur les origines et l’histoire de la Bible qui entre en résonnance avec de nombreuses problématiques contemporaines. ©Electre 2021 Crédit photo ©Zhizhuan Zhou Assistez à la rencontre en ligne avec Thomas Römer autour de son ouvrage “Une Bible peut en cacher une autre” co-écrit avec Frédéric Boyer et paru aux éditions Bayard. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T18:00:00 2021-11-07T19:00:00

