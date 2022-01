Événement en ligne avec Sophie Cluzel En ligne sur Youtube Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Sophie Cluzel En ligne sur Youtube, 29 janvier 2022, Bordeaux. Événement en ligne avec Sophie Cluzel

En ligne sur Youtube, le samedi 29 janvier à 18:00

Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2594107/sophie-cluzel-la-force-des-differents-changer-de-regard-sur-le-handicap](https://www.mollat.com/livres/2594107/sophie-cluzel-la-force-des-differents-changer-de-regard-sur-le-handicap) Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées sous la présidence d’E. Macron, l’auteure a interrogé onze personnalités sur leur rapport au handicap, le leur ou celui de leur proche : C. Chirac, G. Montagné, A. Jollien, D. Farrugia ou M.-A. Le Fur. Ces entretiens abordent des thèmes comme le recrutement, la féminité, la représentation dans les médias, les déplacements et la vie quotidienne. ©Electre 2022 Crédit photo © Olivier Roller Assistez à la rencontre en ligne avec Sophie Cluzel autour de son ouvrage « La force des différents » paru aux éditions JC Lattès. En ligne sur Youtube Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T18:00:00 2022-01-29T19:00:00

