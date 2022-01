Événement en ligne avec Roland Gori En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/…/roland-gori-et-si-l](https://www.mollat.com/…/roland-gori-et-si-l)… “L’auteur dresse le constat d’échec et d’impuissance de la civilisation industrielle, soulignant son impréparation pour relever les défis sanitaires, économiques, politiques et écologiques de l’époque contemporaine. Il examine comment refonder un modèle de société et penser l’avenir à partir de ces ruines. » ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Roland Gori autour de son ouvrage « Et si l’effondrement avait déjà eu lieu : l’étrange défaite de nos croyances » paru aux éditions des Liens Qui Libèrent. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

