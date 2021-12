Bordeaux En ligne sur Youtube Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Riad Sattouf et Vincent Lacoste En ligne sur Youtube Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Assistez à la rencontre en ligne avec Riad Sattouf et Vincent Lacoste, enregistrée le 28 novembre 2021 au Théâtre Fémina, autour de l’ouvrage “Le Jeune Acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma” paru aux éditions Les Livres du Futur. ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) ? Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2580991/riad-sattouf-les-aventures-de-vincent-lacoste-au-cinema-vol-1-le-jeune-acteur](https://www.mollat.com/livres/2580991/riad-sattouf-les-aventures-de-vincent-lacoste-au-cinema-vol-1-le-jeune-acteur) “2008. Riad Sattouf prépare son premier film, une comédie adolescente intitulée Les beaux gosses. Inspiré par Les 400 coups, il rêve de trouver son Antoine Doinel. Après un casting compliqué, il choisit finalement Vincent Lacoste, un collégien de 14 ans, comme premier rôle.” @Electre2021 Crédit photo © Marie Rouge Assistez à la rencontre en ligne avec Riad Sattouf et Vincent Lacoste, autour de l’ouvrage “Le Jeune Acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma” paru aux éditions Les Livres du Futur. En ligne sur Youtube Bordeaux Bordeaux Gironde

