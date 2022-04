Événement en ligne avec René de Ceccatty En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 25 avril à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/KGqrm6m](https://cutt.ly/KGqrm6m) “A l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain et réalisateur italien Pier Paolo Pasolini (1922-1975), l’auteur regroupe en différents thèmes (Pasolini et les autres, le romancier et le polémiste, etc.) une vingtaine d’articles et de conférences consacrées à sa vie et à son oeuvre.” ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec René de Ceccatty autour de son ouvrage “Avec Pier Paolo Pasolini” paru aux éditions du Rocher. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

