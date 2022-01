Événement en ligne avec Olivier Lalieu En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2546583/la-shoah-au-coeur-de-l-aneantissement-archives-inedites](https://www.mollat.com/livres/2546583/la-shoah-au-coeur-de-l-aneantissement-archives-inedites) « Présentation contextualisée et commentée par des spécialistes de 300 documents inédits sur l’histoire de la Shoah provenant d’Israël, d’Allemagne, de France et des Etats-Unis : pièces d’archives, photographies, dessins, lettres, rapports et témoignages. Cet ensemble éclaire le système d’extermination mis en place par l’Allemagne nazie dans ses évolutions et ses différentes échelles géographiques. » ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Olivier Lalieu autour de son ouvrage « La Shoah au coeur de l’anéantissement » paru aux éditions Tallandier. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

