Événement en ligne avec Marie-Pierre Rey En ligne sur Youtube Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Événement en ligne avec Marie-Pierre Rey En ligne sur Youtube, 14 février 2022, Bordeaux. Événement en ligne avec Marie-Pierre Rey

En ligne sur Youtube, le lundi 14 février à 18:00

>>> Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/IOR3LEs](https://cutt.ly/IOR3LEs) « Le parcours d’Antonin Carême (1784-1833), un garçon abandonné, chétif et analphabète, qui est passé en quelques années de pâtissier en vogue dans le Tout-Paris, qu’il régale de ses croquembouches aux couleurs et aux formes extravagantes, à un chef adulé par les cours de toute l’Europe, contribuant ainsi à l’émergence des pratiques culinaires modernes. Avec cent recettes originales de ce chef. » ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Marie-Pierre Rey, autour de son ouvrage « Le premier des chefs : l’exceptionnel destin d’Antonin Carême » paru aux éditions Flammarion. En ligne sur Youtube Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T18:00:00 2022-02-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu En ligne sur Youtube Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville En ligne sur Youtube Bordeaux Departement Gironde

En ligne sur Youtube Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Événement en ligne avec Marie-Pierre Rey En ligne sur Youtube 2022-02-14 was last modified: by Événement en ligne avec Marie-Pierre Rey En ligne sur Youtube En ligne sur Youtube 14 février 2022 bordeaux En ligne sur Youtube Bordeaux

Bordeaux Gironde