En ligne sur Youtube et Facebook, le mercredi 27 octobre à 18:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2551647/maria-pourchet-feu](https://www.mollat.com/livres/2551647/maria-pourchet-feu) “Professeure d’université impliquée sans passion dans des colloques d’histoire contemporaine, Laure est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l’aînée, qui organise des mouvements d’insurrection lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme de 50 ans qui s’ennuie dans la finance et se morfond dans un monde où la masculinité n’a plus sa place.” @Electre2021 Assistez à la rencontre en ligne avec Maria Pourchet autour de son ouvrage “Feu” paru aux éditions Fayard. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

