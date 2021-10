Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Manon Garcia En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Événement en ligne avec Manon Garcia En ligne sur Youtube et Facebook, 28 octobre 2021, Bordeaux. Événement en ligne avec Manon Garcia

En ligne sur Youtube et Facebook, le jeudi 28 octobre à 18:00

? Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) ? Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/…/manon-garcia-la-conversation](https://www.mollat.com/…/manon-garcia-la-conversation)… “Une analyse du consentement dans le domaine amoureux et sexuel au croisement de questionnements moraux, juridiques et philosophiques. L’auteure esquisse une philosophie joyeuse et émancipatrice des relations amoureuses d’un point de vue féministe qui souligne la dimension politique du sexe” @Electre2021 ssistez à la rencontre en ligne avec Manon Garcia autour de son ouvrage “La conversation des sexes : philosophie du consentement” paru aux éditions Flammarion. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

