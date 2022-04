Événement en ligne avec Maggie Nelson En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 4 avril à 20:00

>>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux](https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux) >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/7DmKGdZ](https://cutt.ly/7DmKGdZ) “Une réflexion sur la liberté fondée sur un vaste corpus mobilisant tant la culture populaire que la théorie critique. L’auteure interroge le statut de ce concept, clé de l’autonomie et de la justice ou bien valeur dont le règne atteint sa fin. Elle conclut en soulignant l’articulation sensible entre liberté et angoisse pour l’individu.” ©Electre 2022 Assistez à la rencontre en ligne avec Maggie Nelson autour de son ouvrage “De la liberté : quatre chants sur le soin et la contrainte” paru aux Éditions du sous-sol. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

