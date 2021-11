Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde Événement en ligne avec Lise Andries En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Événement en ligne avec Lise Andries

En ligne sur Youtube et Facebook, 15 novembre 2021, Bordeaux.

En ligne sur Youtube et Facebook, le lundi 15 novembre à 18:00

Assistez à la rencontre en ligne avec Lise Andries autour de son ouvrage “Bandits, pirates et hors la lois au temps des Lumières” paru aux éditions Classiques Garnier. Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2544340/lise-andries-bandits-pirates-et-hors-la-loi-au-temps-des-lumieres](https://www.mollat.com/livres/2544340/lise-andries-bandits-pirates-et-hors-la-loi-au-temps-des-lumieres) “Les brigands, pirates et hors-la-loi étudiés ici sont des héros de romans ou des personnages réels qui ont défrayé la chronique judiciaire. Il s’agit d’hommes dans la force de l’âge, énergiques et violents. Brigands de terre et de mer, ils parcourent de vastes territoires. Pour les uns, s’ouvrent les landes, les forêts et les rues « assassines » d’un espace urbain marqué par le crime, pour les autres, les mers du globe, de l’Ancien et du Nouveau Monde. Les plus célèbres d’entre eux ont inspiré biographies et pièces de théâtre. Ce sont des héros d’archives et des brigands de papier, se situant à la ligne de crête entre réalité et fiction. Le livre se propose d’en suivre l’image, de plus en plus positive, au long du XVIIIe siècle.” Assistez à la rencontre en ligne avec Lise Andries autour de son ouvrage “Bandits, pirates et hors la lois au temps des Lumières” paru aux éditions Classiques Garnier. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

